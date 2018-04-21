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BAYRAMI HASTANEDE KUTLADILAR

YOZGAT Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Şehir Hastanesi tarafından ortaklaşan düzenlenen program ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde hasta çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

BAYRAMI HASTANEDE KUTLADILAR

YOZGAT Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Şehir Hastanesi tarafından ortaklaşan düzenlenen program ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde hasta çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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BAYRAMI HASTANEDE KUTLADILAR

Yozgat Belediyesi ve Şehir Hastanesi tarafından çocuk hastalıkları polikliniğinde gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Kazım Arslan hastane yöneticileri ve çocuklar ile birlikte program için hazırlanan pastayı kesti. Çocuklara ve yakınlarına Türk Bayrağı, balon ve çeşitli hediyelerin verildiği programda Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Müdürlüğü'nün resmi maskotu olan ve insanlara çevre bilinci oluşturmak için tasarlanan Bozokcan ve Bozoknaz ise hasta çocuklara keyifli anlar yaşattı. Hastane bünyesinde çalışanlarla hasta çocukların annelerinin de eşlik ettiği 23 Nisan kutlamalarında, çocuklar gönüllerince eğlendiler. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’23 Nisan ülkemiz için önemli bir değer. Çocuklarımızla birlikte gerekli şekilde değişik etkinliklerle kutluyoruz. Bugün burada hastanemizin çocuk servisinde yatan çocuklarımızla birlikte 23 Nisan'ı hatırladık ve 23 Nisan'ın sevincini coşkusunu birlikte yaşamaya çalıştık. En azından hastanede yatan çocuklarımız ve aileleri için farklı bir faaliyet oldu ve onlara moral oldu. Bu güzel faaliyet için emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi. 
Hastalıkları sebebiyle hastanede yatan çocukları bu bayramda da unutmadıklarını dile getiren Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ise, ‘’Bu bayram gününde, yaşamayı sonuna kadar hak ettikleri bayram sevincinden ve bayram ortamından aileleri ile birlikte mahrum kalmamaları için bu organizasyonu Yozgat Şehir Hastanesi Ailesi olarak iki yıldır yapıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" diye konuştu.
Hastanede tedavi gören çocukların yakınları ise Yozgat Belediyesi başta olmak üzere hastane yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti.

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