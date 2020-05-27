Bayramda mini konser

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağını bir genç oturduğu apartmanın terasında insanlara konser vererek geçirdi. Evlerinden çıkamayan apartman sakinlerine 4 günlük yasak boyunca her gün terasa çıkarak konser veren öğrenciyi, çevredeki apartmanlarda bulunan apartman sakinleri camlarına ve balkonlarına çıkarak izlediler. Kimi zaman istek parçada bulunan vatandaşlar kim zamanda öğrencinin çaldığı parçalara evlerinden eşlik ettiler. Öğrencinin her söylediği parça sonrasında alkışlarla moral veren apartman sakinleri, dört gün süren sokağa çıkma yasağında öğrencinin erdiği konserin kendilerine bir nebze olsun moral olduğunu söylediler.