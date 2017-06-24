Bayramda mesai

Yozgat Belediyesi’nin ilgili birimleri ramazan bayramı boyunca mesai yaparak görev başında olacak ve vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi adına görevini sürdürecek.

Belediyeden yapılan duyuruda bayram boyunca su tahakkuk ve tahsilat servisinin belirlenen saatlerde hizmet vereceği bildirildi.

Bayramda vatandaşların su sıkıntısı çekmemeleri adına su tahakkuk ve tahsilat servisinin bayram boyunca mesaide olacağı ifade edildi.

VEZNELER

Belediyeden yapılan duyuruya göre arefe günü su yükleme ve fatura ödeme biriminin 08:00-17:00 saatleri arasında, bayramın birinci günü 10.00-12.00 saatleri arasında, bayramın ikinci günü 10.00-12.00 saatleri arasında, bayramın üçüncü günü ise yine 10.00-14.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vereceği aktarıldı.

SAYAÇ ARIZA

Bayram süresi boyunca teknik bakım ve sayaç sökme takma gibi hizmetleri yürüten sayaç arıza biriminin de görev başında olacağı duyuruldu.

Arefe gününden başlamak üzere sayaç arıza biriminin bayramın üçüncü gününe kadar 08:00-23.00 saatleri arasında görev başında olduğu bildirildi.

Yozgat Belediyesi, bayram öncesi özellikle kartlı su sayacı kullanan vatandaşlara hatırlatmada bulunarak, kartlarında yüklü bulunan su miktarını kontrol etmelerini söyledi.

