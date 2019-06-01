Bayramda Kesintisiz enerji

Ayrıca 78 arazi taşıtı ve 35 sepetli araç da tüketicilerin hizmetine tahsis etti. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 980 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım şirketi, Ramazan Bayramı’nda kesintisiz enerji için 3 il genelinde tüm tedbirlerini aldı. Bu yıl 4-6 Haziran tarihlerinde kutlanacak Ramazan Bayramı süresince yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal eden ÇEDAŞ, 470 personelden oluşan 152 ekibi olası arızalara anında müdahale için bayramda sahada görevlendirdi. Ramazan Bayramı öncesinde tüketicilerinin elektrik dağıtım hizmetinde herhangi bir sorun yaşamaması için ekipman ve personel planlamasını yaparak tüm tedbirlerini alan ÇEDAŞ, önemli stratejik merkezlerin bakımını tamamladı. Bayram boyunca 3 dönemli vardiya sistemi doğrultusunda planlama yapıldı; 78 arazi taşıtı ve 35 sepetli araç her an kullanılmaya hazır halde sahaya yerleştirildi. Sorumluluk bölgesindeki 3 il, 40 ilçe, 55 beldeki 980 bin abonesinin bayramda enerjisiz kalmaması için tüm hazırlıklarını tamamlayan şirket, teknolojiye yaptığı yatırımlarla arıza ve kesintilere uzaktan müdahale edebilecek. Genel Müdürlük binasında bulunan SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) Merkezi’ndeki teknoloji sayesinde şebekeyi online olarak takip ederek arıza ve kesinti yaşanan bölgelere 5 dakikadan daha az gibi bir sürede müdahale için ÇEDAŞ, bayram süresince 190 dağıtım merkezini de SCADA ile izleyecek.