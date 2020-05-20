Bayramda evdeyiz

RAMAZAN Bayramı süresince, Yozgat’ta da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama, Cuma günü saat 24.00’dan itibaren başlayıp, Arife günü dahil bayram süresince devam edecek. Bayramın birinci gününe denk gelen pazar günü 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkabilecek. Korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler genişletilerek, yurt genelinde bayram süresince kısıtlamaya gidilmesine karar verildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24-25-26 Mayıs’ta 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Korona virüsü salgını mücadele kapsamında alınan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla ilgili genelge, Yozgat Valiliğine de ulaştı. 23 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen arife gününden, bayramın son gününe denk gelen 26 Mayıs Salı gecesi 00.00’a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı önceki kısıtlamaların aksine Yozgat’ta da uygulanacak. 24 Mayıs Pazar’a denk gelen bayramın birinci gününde, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma serbestisi sürecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlar için pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma izninin zaman dilimi bayram dolayısıyla değiştirildi. Yeni saat diliminin 14.00-20.00 olduğu açıklandı. 15 ile yönelik şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılırken, kısıtlama süresince bakkal, market, kasap, tatlıcı dükkanlarının da 16-17-18-19 Mayıs tarihleri arasındaki kısıtlamadaki gibi son iki günde 10.00-16.00 saatleri arasında açılması öngörüldü.