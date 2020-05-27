Bayramda da çalıştılar

AKDAĞMADENİ ilçesinde belediye bayram süresince de altyapıya yönelik çalışmalarını sürdürdü. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, düğün- bayram demeden, yağmur çamur dinlemeden, gece gündüz dinlenmeden hizmetlere devam ettiklerini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Akdağmadeni'nin 40 yıllık problemi olan Hanlar Sokakta kanalizasyon çalışmalarımızı sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde çözüme kavuşturduk. Yüzlerce evin gideri ne yazık ki ilçemizin içinden geçen kapalı dereye akmakta, doğal olarak da bu durum çevreyi rahatsız edecek derecede pis kokuya neden olmakta, çevre ve halk sağlığını tehdit etmektedir’’ dedi. Başkan Yalçın, Çarşı merkezinin en yoğun bölgelerinden birindeki kanalizasyon sorununu halkı ve esnafı mağdur etmeden çözüme kavuşturduklarını kaydetti.