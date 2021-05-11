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Yozgat
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BAYRAMDA BiTECEK!

Yozgat Belediyesi tarafından projelendirilip, ilk iki etabı geçtiğimiz yıl tamamlanan Saat Kulesi ve Çevresi düzenleme çalışmalarının diğer iki etabıyla ilgili çalışmaların bayram sonuna kadar tamamlanması planlandı.

11 Mayıs 2021 Salı 00:39
BAYRAMDA BiTECEK!

YOZGAT’ın tarihi simgelerinden birisi olan Cumhuriyet Alanı ile bütünleşen tarihi Saat Kulesi etrafında başlatılan çalışmaların bayramda tamamlanması planlandı. Şehrin merkezindeki, tarihi saat kulesi bölgesinde hemen hemen her yıl bir çalışmanın yapılması, halkı da canından bezdirdi. Geçtiğimiz yıl Saat Kulesi ile Belediye Hizmet binası arasındaki kesimde çalışma yapan Yozgat Belediyesi bu yıl da Saat Kulesi ile dört yol kavşağı ve eski Askerlik Şubesi kesiminde çalışma yürütüyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Şehrimizin cadde ve sokaklarında başlatmış olduğumuz estetik dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Tam kapanma günlerinde planladığımız, Saat Kulesi'nden Dörtyol Kavşağa kadar olan 3.etap ve Saat Kulesi'nden Tarihi Askerlik Şubesi'ne kadar olan 4.etap çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız tamamlandığında altyapısıyla, kaldırımlarıyla, peyzajıyla, dekoratif aydınlatmasıyla ve çevre düzenlemesiyle Yozgat'ımızın yeni aydınlık caddelerini hizmete sunacağız’’ dedi. Her ilin simgesi durumunda bir saat kulesi bulunuyor. Yozgat’ta 1908 yılında dönemin belediye başkanı Tevfik Zade Ahmet Bey tarafından inşa ettirilen tek balkonlu saat kulesi 7 kat ve bir ahşap kubbe çatıdan oluşuyor. Çanın üst katına, dört cepheye de bakan 4 adet saat bulunuyor. Kuledeki saatlerin üzerinde Fransız imalatçısı Nores Jura ve L.D. Odobey Cadet'in ismi yazılı. Saat çanı yaklaşık 250 kilo ağırlığındadır. 

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BAYRAMDA BiTECEK!
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