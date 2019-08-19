Bayram yoğunluğu

Bayrama öncesinde, Yozgat dışında yaşayan Yozgatlıları taşıyan otobüsler, taşıdıkları yolcuları tekrar götürebilmek için neredeyse 7/24 servis hizmeti sunmaya çalışıyor. Bayram tatilinin yaz sezonuna denk gelmesi ile birlikte artan bayram tatili yoğunluğu nedeniyle tüm seferlerin dolu olduğu, yarından sonra yoğunluğun hafifleyebileceği kaydedildi. Otobüs biletlerinin büyük bir kısmının bayram öncesinde satıldığı, artan yoğunluğa cevap vermek için otobüs firmalarının ek seferler düzenledikleri kaydedildi. Terminalde, kimi zaman insanlar doydukları kentlere dönebilmenin sevincini yaşarken, sevdiklerini geride bırakmanın da hüznünü yaşıyor. Firma yetkilileri, ‘Bayram öncesinde büyükşehirlerden Yozgat’a yolcu akını vardı. Şimdi ise Yozgat’tan büyükşehirlere yolcu akışı var. Ciddi bir yoğunluk var. Büyükşehirlerden gelip, kurbanlarını kesen vatandaşlar, şimdi dönüş için yer bulma telaşındalar’ diye konuştular.