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Bayram yoğunluğu

Yozgat’ta bayram öncesinde hem trafik yoğunluğu hem de alışveriş yoğunluğu yaşandı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:00
Bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı nedeniyle anayol güzergahlarında memleketlerine gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, şehir içerisinde ise kendilerine, çocuklarına bayramcalık almak isteyenlerin, misafirler için ise şeker ve sebze meyve almak isteyenlerin yoğunluğu yaşandı. Yozgat'ta Ramazan Bayramı öncesi alış veriş yapmak isteyen vatandaşlar Lise Caddesi, Meydan Yeri ve Sarraflar Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların özellikle marketlerde gıda alışverişi yaptığı gözlendi. •aa•

Son Güncelleme: 05.05.2022 01:04
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