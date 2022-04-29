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Bayram temizliği

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde, belediye tarafından Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması gerçekleştirildi.

29 Nisan 2022 Cuma 00:21
Bayram temizliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, mahallelerde temizlik çalışması yapıldı, sokaklarda biriken atıklar temizlendi. Belediye Başkan Ömer Codar, belediye tarafından yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. İlçede temizlik seferberliği başlattıklarını belirten Codar, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda bayramlarını kutlamaları için çalışma yaptıklarını belirtti. Codar, "Temiz ve sağlıklı bir çevre konusunda hassas davranıyoruz. Ekiplerimiz ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor. Temizlik çalışmalarını birçok mahallede eş zamanlı yapıyoruz” dedi. 

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