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Bayram temizliği

KADIŞEHRİ İlçesinde bayram temizliği geleneği devam ettiriliyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:25
Bayram temizliği

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ‘’Çok güzel geleneklerimizden biri olan Bayram Temizliği önemli günlerimize daha duyarlı yaklaşmamıza, temizliğin önemli bir haslet olarak toplumda karşılık bulmasına vesile olmuştur’’ dedi. Başkan Akın, bu güzel geleneği de hatırlatması bakımından ilçe merkezi mahallelerde Bayram temizliği yaptıklarını belirterek, görev alan ekip çalışanlarına vatandaşlar adına teşekkür etti. Akın, ‘’Ramazanın sonunda bayrama yaklaştığımız şu zaman diliminde Kudüs’te zulüm gören Müslüman kardeşlerimizle birlikte huzur içinde bayrama erişmeyi Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim’’ mesajını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Bayram Temizliği
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