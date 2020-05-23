Bayram Sofrasında, Kan Şekeri Dengesi uyarısı

ÜREME Sağlığı ve İmmunolojisi, Kilo Yönetimi Uzmanı Dr. Murat Berksoy, özellikle Ramazan Bayramı sofralarında yapacağımız seçimlerin kan şekeri dengemizi olumsuz etkilememesi konusunda uyardı. Ramazan aynın korona virüs salgını döneminde olması herkesi hem hareketsiz bıraktığı, hem de beslenme alışkanlıklarımızı etkilediği hatırlatıldı. Değişen alışveriş alışkanlıklarımız hazır gıda tüketimini azaltsa da, evde pişirdiklerimiz çok da masum olmadığına vurgu yapan Berksoy, ''Tüketici alışveriş verilerinde evde kaldığımız ilk hafta maya birinci sırada yer alırken bisküvi, tatlı ve kuruyemiş ikinci haftanın şampiyonu oldu. Tabii makarna ve un da takip eden diğer alışveriş ürünleri oldu. Kısaca evlerde kaldığımız sürede beslenme alışkanlıklarımız konusunda bir çoğumuz sağlıksız seçimler yaptı'' dedi. Dr. Berksoy, Ramazan Bayramının bu yıl sevdiklerimizle dolu kalabalık sofralardan uzak olacağını da hatırlatarak, ''Çekirdek ailemizle ya da belki tek başımıza soframızı kurup, yemeğimizi yiyeceğiz. Yine de ailemizin tüm bireyleri için soframızda dikkat edeceğimiz konu kan şekeri dengemizi korumak olmalı. Yani sağlıklı besin seçimlerden oluşan yemekler hazırlamalıyız'' ifadelerini kullandı. Bayram sabahı kahvaltıdan itibaren hafif besinler tüketmemizi öneren Dr. Murat Berksoy, oruç sürecinden çıkan metabolizmamıza yüklenmeden, sık ama azar azar öğünler ile beslenmemizi önerdi. Berksoy, ‘’Glisemik indeksi düşük, kan şekeri dengemizi bozmayacak tercihler yapmalıyız. Sebze ağırlıklı beslenmeli ve yeşilliklerden bolca tüketmeliyiz’’ şeklinde önerilerde bulundu. Dr. Murat Berksoy, kan şekeri dengesinin insülin direnci için de olumlu bir destek olacağını ve kilo vermemizi kolaylaştıracağını belirtti. Karbonhidrat ve protein dengesine de dikkat etmemizi tavsiye eden Berksoy, probiyotik-prebiyotik konusunda da doğru ürünler tüketmemiz gerektiğine dikkat çekti. Berksoy, ''Hazır yoğurt yerine ev yapımı yoğurt ve kefir bu anlamda tüketmemiz gereken diğer faydalı besinlerdir. Biz hep yediklerimize odaklanırken, içtiklerimizi göz ardı ediyoruz. Kilo vermek için başvuran hastaların çoğu aslında içtiklerinden kilo alıyor. Meyve suları, asitli içecekler, meyveli sodalar bizi serinletirken vücudumuza kalori yüklemesi yapıyor. Ayrıca kan şekerinde iniş çıkış yaparak, metabolizmamızı olumsuz etkiliyor. Önceliğimizin su olması gerekir. Ayran ve bitki çaylarını da önemli. Ancak su hariç tüm diğer içeceklerin de sınırlı miktarda olması gerekmektedir'' diye konuştu. Dr. Murat Berksoy, ''Ramazan boyunca evlerde hareketsiz kaldık. Beslenmenin yanı sıra fiziksel hareketlilik de kan şekeri dengesine destek olması nedeniyle insülin direncini azalttı. Normale göre hareketsiz kaldığımız bu dönemde özellikle Bayram tatlıları ile kalori miktarını artırma ihtimalini de düşünürsek, daha fazla hareket etmemiz gerekiyor. Metabolizmayı hızlandırmak için egzersizi öneriyorum. Yapılacak egzersizlerin de yaş, güç ve kondisyona uygun olarak tercih edilmesini önemlidir'' şeklinde konuştu.