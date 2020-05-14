Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100413
ALTIN
386.167
DOLAR
6.9109
STERLİN
8.4407
EURO
7.4598

Bayram sevinci

Yozgat İHH Yetim ailelere bayram sevinci yaşattı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 23:39
Bayram sevinci

YOZGAT İHH İnsani Yardım Derneği tarafından 32 yetim ve ailesine Bayramlık giyim ve Ramazan gıda kolisi alınarak, Bayram Sevincini yaşamalarına vesile oldu. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını belirten başkan Şahin Çarkcı, bayrama kadar gıda ve bayramlık giyim hediyelerinin devam edeceğini söyledi. Çarkcı, 15 yaşına kadar çocukların dışarı çıkmasını fırsat bilerek çocukların giyimlerini kendilerinin seçmesine olanak sağladıklarını kaydetti. Çarkcı, yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmek isteyen bağışçılara yardımcı olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Bayram Sevinci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaba Doğum hızı düştü
Kaba Doğum hızı düştü
Pazaryerine çöp konteynırı
Pazaryerine çöp konteynırı
Ramazan yardımı
Ramazan yardımı
Engellilere korona engeli
Engellilere korona engeli
Eczacılar günü
Eczacılar günü
Korana döneminde seferberlik
Korana döneminde seferberlik
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim