Bayram sevinci

YOZGAT İHH İnsani Yardım Derneği tarafından 32 yetim ve ailesine Bayramlık giyim ve Ramazan gıda kolisi alınarak, Bayram Sevincini yaşamalarına vesile oldu. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını belirten başkan Şahin Çarkcı, bayrama kadar gıda ve bayramlık giyim hediyelerinin devam edeceğini söyledi. Çarkcı, 15 yaşına kadar çocukların dışarı çıkmasını fırsat bilerek çocukların giyimlerini kendilerinin seçmesine olanak sağladıklarını kaydetti. Çarkcı, yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmek isteyen bağışçılara yardımcı olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.