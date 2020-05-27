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BAYRAM SEViNCi

Merkezi Ankara’da bulunan Sarayken Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından, ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılandı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 01:12
BAYRAM SEViNCi

ANKARA Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği Ferdi Dinçsoy, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını bu yıl da karşılayarak, bayram sevinçlerine ortak oldu. 2018 yılında kurulan derneğin, bugüne kadar ihtiyaç sahiplerinin, yetimlerin yanında olmayı kendine ilke edindiği hatırlatıldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda da gece-gündüz, yağmur-çamur demeden hayırseverlerin bağışlarını yurt dışında ve yurt içinde yüzlerce ihtiyaç sahibi, yetimlere ve kimsesizlere ulaştırıldığı kaydedildi. Dernek Başkanı Dinçsoy, son bir kaç aydır gerek Korona Virüsü sebebiyle gerekse Ramazan ayı münasebeti ile yaklaşık 2 bin 50 aileye erzak yardımında bulunulduğunu, 65 ailenin elektrik su kira giderlerinin hayırseverlerin yardımıyla ödendiğini bildirdi. Başkan Dinçsoy, yine ihtiyaç sahibi 400 aileye nakdi yardım, 350 çocuğu da bayramlık ve çeşitli oyuncaklar takdim etmenin mutluluğunu yaşatıp, yaşadıklarını anlattı. Başkan Dinçsoy, ‘’Bizlere desteğini esirgemeyen tüm hayırseverlerin desteğiyle yardımlarıyla bağışlarıyla yapılan bu güzel organizasyonda emeği geçen bütün iyiliksever gönül insanlarına şükranlarımızı tekrar borç biliriz. Yine dağıtımdaki katkılarından dolayı ismi bizde gizli bağışçılarımıza ve emek veren herkese teşekkürlerimizi sunarız. Mallarından infak eden, hayırlarına bizi ortak eden ve dualarını esirgemeyen herkese en kalbî muhabbetlerimizle selamlarımızı iletiyoruz’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Bayram Sevinci
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