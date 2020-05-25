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Bayram sevinci…

Yozgat’ta bayram sevinci evlerde görüntülü telefonlarla kutlandı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 00:18
Bayram sevinci…

YOZGAT’ta, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı sevinci evlerde yaşatılıyor. Yozgat'ta vatandaşlar, aileleri ve sevdikleriyle telefonla görüntülü konuşarak Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ankara'dan Yozgat'ta yaşayan annesi Satı Ertuğrul'u telefonla arayan sağlık çalışanı Aynur Yılmaz, nöbette olduğunu söyledi. Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla Yozgat'a gelemediklerini belirten Yılmaz, "Ben de çocuklar da sizi çok özledik. İnşallah bu virüs biter de Kurban Bayramı'nda bir arada oluruz" dedi.
Ertuğrul'un diğer kızı Ayşe Demir de annesiyle telefonla görüntülü konuşarak Ramazan Bayramı'nı kutladı. Satı Ertuğrul da korona virüsün bir an önce bitmesi için dua etti. Çocuklarını özlediğini ifade ede Ertuğrul, "Bu bayram bu şekilde oldu. İnşallah bu hastalık biter, herkes çocuklarına, annesine, babasına kavuşur" diye konuştu.

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Bayram Sevinci…
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