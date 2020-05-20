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BAYRAM SEViNCi

Şefaatli ilçesinin Kaykılı Köyünde görev yapan Din Görevlisi Ebuzer Özdemir, bayram öncesinde çocukları da unutmadı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 01:09
BAYRAM SEViNCi

KORONA Virüs ile mücadele kapsamında insanların sokağa çıkmaması için yaptığı çalışmaların ardından Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan Şefaatli İlçesinin Kaykılı Köyü Cami İmamı Ebuzer Özdemir, bayram öncesinde çocukları da unutmadı, sevindirdi. Köyünde  ‘Yolun İyilik Olsun, Beklenen Sensin,  İyilik Hareketi’ adlı yardıma dayalı etkinliklerine bir yenisini ekleyen Özdemir, ‘ArifeÇiçekleri’ adlı projesiyle de köydeki çocuk ve gençlerin bayramlık ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile oldu. Özdemir, hayırseverlerin katkıları ile temin edilen bayramlıkları, bayram öncesinde ihtiyaç sahibi 32 çocuk ve 19 gence ulaştırdı. Özdemir, ‘’Hayırsever büyüklerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah ebeden razı olsun. Rabbim hanenize bol bereket versin hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Yavrularımızı köyümüzden çıkarmadan ayaklarına giderek tek tek ilgilendik, hayırseverlerimizi mahcup etmeden üzerimize düşeni yaptık. Bu noktada Rümeysa Giyim sahibi Yakup Özdemir beye de canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizleri bu noktada yine yalnız bırakmadılar. Üzerlerine düşeni yine fazlasıyla yaptılar. Hayırseverlerimizle beraber bu iyilik hareketine devam edeceğiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Bayram Sevinci
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