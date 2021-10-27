Bayram provası yaptılar

Geçen yıl koronavirüsün gölgesinde kutlanan Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl coşkuyla kutlanması bekleniyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Alanı’nda provalar başladı. Provaya çok sayıda okul öğrencisi katılarak, bando eşliğinde yürüyüş yaptı. Halkın da ilgiyle provaları izlemesi eski bayramlara özlemin giderilebileceğini düşündürdü. Öğrenciler, öğretmenler, güvenlik birimleri bayramın provasını yaptıktan sonra, resmi geçit ile bayram törenini noktaladı. Cumhuriyet Bayramı provaları ilgiyle izlendi.