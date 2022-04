Bayram öncesi ziyaret

TBMM çalışmalarından sonra fırsat bulduğu her zaman memleketi Yozgat’ı ziyaret eden Keven, Ramazan Bayramı öncesi hemşehrilerinin bayramını kutladı. Yozgat’ta yapmış olduğu ziyaretler kapsamında Ziraat Odasını, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini ile Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret eden Keven, daha sonra Şefaatli ilçesini gitti. Yapmış olduğu ziyaretlerde Keven’e, İl Başkanı Abdullah Yaşar ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

ÇİFTÇİ ZOR DURUMDA

Ziyaretleri kapsamında Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz'ü ziyaret eden Keven, çiftçilerin sıkıntılarını dile getirdi. Ziraat Odasının yapmış olduğu çalışmalar hakkında Açıkgöz’den bilgi alan Keven, çalışmalarında başarılar diledi. Tarımsal desteklemelerin çiftçinin yaşadığı zamlara kıyasla çok altta kaldığını belirterek Keven, “Maliyetler 5 kat arttı, üretici zor durumda, bakliyat üretiminde birinci olan Yozgat’ta nohut ve yeşil mercimek üretimi tehlikede” dedi. Ziraat Odası yönetiminin ve çalışanlarının Ramazan Bayramını kutlayan Keven, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş'ı ve Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı'yı ziyaret eden Keven yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmalarda her zaman destekçileri olduğunu dile getiren Keven, kolaylıklar diledi. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yönetimini ve Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetiminin ve çalışanlarının Ramazan Bayramını kutlayan Keven, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

BAŞ TAÇLARIMIZ

Ziyaretleri kapsamında Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz'ü ziyaret eden Keven, şehit ailelerinin, gazilerin ve ailelerinin Ramazan Bayramını kutlayarak, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi. Keven, “Şehitlerimiz bizim milletimizin kahramanları, bizlerin en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir. Şehitlerimizin aileleri tabi ki acılarını yaşıyorlar, bu acıları tamamıyla ortadan kaldırmak mümkün değil ama en azından başka bazı sıkıntılar yaşamamaları için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler ihsan eylesin. Şehitlerimize de rahmetiyle muamele etsin. Bu vesileyle şehitlerimizin anne babalarına, eşlerine ve çocuklarına bir defa daha Allah’tan sabır diliyorum” dedi.

ŞEFAATLİ’DE ZİYARET

Yozgat ziyaretlerinin ardından Şefaatli ilçesinde de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Keven, Belediye Başkanı Müjdat Karaca'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Müjdat Karaca’nın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi alan Keven, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş'u ziyaret eden Keven, çiftçilerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

İFTAR PROGRAMINA

KATILDI

Keven Şefaatli ilçesinde, İYİ Parti tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Keven’e ziyaretlerinde İlçe Başkanı Ömer İşgüzar ve ilçe yönetimi eşlik etti. İftar programında vatandaşlar ile bir araya gelen Keven, tek tek sohbet edip istek ve taleplerini dinledi. Şefaatli İYİ Parti İlçe Başkanı Namık Kılıçaslan'a, yönetim kuruluna ve misafirperverliklerinden dolayı Şefaatli halkına teşekkür eden Keven, Ramazan Bayramlarını kutladı.