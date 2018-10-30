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Bayram ilçelerde de kutlandı

CUMHURİYET Bayramı Yozgat'ın, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Sarıkaya, Sorgun, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerinde de düzenlenen törenle kutlandı.

Bayram ilçelerde de kutlandı

CUMHURİYET Bayramı Yozgat'ın, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Sarıkaya, Sorgun, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerinde de düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ekim 2018 Salı 07:24
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Bayram ilçelerde de kutlandı

Sorgun Belediye Kültür Salonunda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Cumhuriyetin haysiyet, şeref ve onur olduğunu belirtti. Altınpınar, 29 Ekim 1923 tarihinin birçok alanda bağımlı hale getirilmiş Osmanlı İmparatorluğu'ndan tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişi de ifade ettiğini vurguladı. Tören, öğrenciler tarafından okunan şiirlerle sona erdi. Yerköy ilçesinde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilçe stadyumunda kutlandı.  Törende konuşan Kaymakam Ali Ada, cumhuriyetin bir erdem olması kadar, onu layıkıyla yaşatmanın da ayrı bir meziyet olduğunu  belirtti. Ada, Türk milletinin tüm bireylerinin, büyük devlet adamı Atatürk’ün önderliğinde kenetlenerek, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu tüm dünya ilan ettiği günün 95. yıl dönümünün kutlandığını aktardı. Törende, okullar arasında düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Halk oyunları ekipleri gösterilerinin ardından tören sona erdi.  Cumhuriyetin 95. yılı Akdağmadeni ilçesinde Hükümet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.  Törende konuşan Kaymakam Alp Eren Yılmaz, "5 bin yıllık Türk devlet geleneğinin ve Türk idare şeklinin en medeni şekilde vücut bulmuş hali olan Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun" dedi. 
Tören, 17 Türk devletinin yer aldığı bayrak gösterisinin ardından, şiirler okunması, halk oyunları gösterisi ve kortej yürüyüşü ile sona erdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Sarıkaya ve Yenifakılı ilçelerinde de düzenlenen törenle kutlandı.

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