BAYRAM HEYECANI YAŞIYORUZ

Vali Polat yayımladığı mesajında, bolluk, bereket ve huzur ikliminin doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı bir Ramazan ayını daha geride bırakarak; birlik ve beraberliğin pekişmesine, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ikliminin oluşmasına vesile olan Ramazan Bayramı’na ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Vali Polat, ‘’Bayramlar; manevi duyguların zirveye eriştiği, insanlarımız arasındaki birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma bağlarının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların yerini barış ve muhabbete bıraktığı çok müstesna günlerdir. Bayramda sıla-i rahim ve tatil için yola çıkacak tüm vatandaşlarımızın bayram sevinçlerinin felakete dönüşmemesi için, trafik kurallarına uyulmasını rica ediyorum. Aile büyüklerimizin hayır dualarını alırken, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken, öksüzleri, yetimleri ve garipleri de asla unutmamalıyız. Özellikle Aziz Şehitlerimizin yadigârları ve Kahraman Gazilerimizin bayramlarını kutluyor, Aziz Şehitlerimize Allah´tan rahmet, Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Yüce Rabbimizin müjdesi olan Ramazan Bayramının rahmet ve bereketinin, sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını temenni ediyor, bir kez daha Yiğitler Şehri Yozgat halkımızın, ülkemizde ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum’’ dedi.