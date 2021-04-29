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Bayram hediyesi

YENİFAKILI İlçesinde, ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ adlı kampanya kapsamında, Türkiye Diyanet Vakfı Yenifakılı Şubesi tarafından çocuk/yetim yavruların bayram alışverişleri gerçekleştirildi.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:28
Bayram hediyesi

Vakfın Yenifakılı Şubesi, ilçe merkezi ve köylerindeki çocukları, yetimleri Ramazan ayı münasebetiyle bayrama girmeden sevindirmeye yönelik alışveriş yaptı. Çocuklar, Bayramlık alışverişi için Kayseri’ye götürüldü,  ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı. Vakıftan yapılan açıklamada, ‘’Çocuklarımızın bayramları bayram olsun istedik. Bu talebimizi geri çevirmeyen hayır sahiplerimizden Rabbim razı olsun. Hayır hizmetimizde desteklerini bizlerden esirgemeyen değerli Yenifakılı’mıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bizlere hayırda yarışmak ne de güzel yakışıyor. Yenifakılı’mızda Ramazan kardeşlik şuuruyla geçiyor’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Bayram Hediyesi
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