Bayram hediyesi

Vakfın Yenifakılı Şubesi, ilçe merkezi ve köylerindeki çocukları, yetimleri Ramazan ayı münasebetiyle bayrama girmeden sevindirmeye yönelik alışveriş yaptı. Çocuklar, Bayramlık alışverişi için Kayseri’ye götürüldü, ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı. Vakıftan yapılan açıklamada, ‘’Çocuklarımızın bayramları bayram olsun istedik. Bu talebimizi geri çevirmeyen hayır sahiplerimizden Rabbim razı olsun. Hayır hizmetimizde desteklerini bizlerden esirgemeyen değerli Yenifakılı’mıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bizlere hayırda yarışmak ne de güzel yakışıyor. Yenifakılı’mızda Ramazan kardeşlik şuuruyla geçiyor’’ denildi.