Bayram hazırlığı

AKDAĞMADENİ Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbahada Kurban Bayramı öncesinde son hazırlıkları tamamladı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, temizlik ekipleri tarafından hayvan pazarı ve mezbaha çevresinde detaylı temizlik çalışması yapıldığnı söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Kurban Bayramı öncesinde hayvan satış noktalarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerimizi aldık. Gerekli temizlik ile birlikte dezenfekte çalışmaları da yapıldı’’ dedi.