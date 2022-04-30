Bayram hazırlığı

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Bu süreçte enerji talebine yanıt vermek için gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yapan ekiplerimiz, bayram boyunca 7/24 sahada alarm durumunda olacak” dedi. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), hizmet bölgesinde bu süreçte herhangi bir enerji sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 1 Mayıs arife günü de dahil olmak üzere 4 günlük bayram tatili boyunca yatırım kaynaklı planlı kesintilerini iptal eden ÇEDAŞ, 3 nöbetçi mühendis, 121 saha personeliyle birlikte beraber toplam 124 kişilik ekibini sahada göreve hazır bulunduracak. Bu sırada olası enerji kesintilerinin minimum sürede çözümleyebilmek için ekip sayısı da yüzde 40 artırılacak. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan ÇEDAŞ, yatırımlarının yanı sıra 2022 yılı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında orta gerilim ve alçak gerilim hat bakımı, aydınlatma, trafo, dağıtım merkezi, kesici ölçü kabini ve pano bakımlarına ara vermeden devam ediyor. ÇEDAŞ ayrıca Ramazan Bayramı süresince kesinti sayı ve sürelerini minimum düzeyde tutabilmek için gerekli önlemleri alıyor.

SON İKİ YILDIR

BAYRAMLARDA BÖLGEDE CİDDİ BİR NÜFUS

YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Ekiplerinin yoğun bir mesai ile çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Öncelikle şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimize kutluyorum. Geçtiğimiz yıllarda büyük şehirlerdeki vatandaşlar özellikle pandeminin etkisi ile bayram tatilini daha seyrek nüfuslu bölgelerde değerlendirmeyi tercih ettiğinden, hizmet bölgemizde ciddi bir nüfus yoğunluğu yaşanmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı’nda son iki yıl kadar olmasa da yine de bir artış yaşanacaktır diye düşünüyoruz. Talep-tahmin hesaplamalarımızda bu artış durumunu dikkate alarak tüketimlere ilişkin sapmaları olabilecek en asgari seviyede tutmayı planlıyoruz. Ekiplerimizi 7 gün 24 saat esası ile sahada göreve hazır durumda tutacağız” değerlendirmesinde bulundu.

VATANDAŞLARIMIZIN

TALEPLERİNE YANIT

VERMEK İÇİN DESTEK

EKİPLER HAZIR

Geçmiş bayramlardaki hareketten yola çıkarak bir çalışma yaptıklarını dile getiren Kıvılcım sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle Sivas ilimizin Kelkit Vadisi olarak bilinen Suşehri-Koyulhisar-Akıncılar ve Gölova ilçeleri, Zara, Gürün, Kangal ilçeleri, Tokat ilinde Niksar, Erbaa ilçeleri, Yozgat ilinde Boğazlıyan, Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerinde bayram dolayısıyla nüfus artışı bekleniyor. Bu ilçelerde yazlık konutu olan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın enerjileri, sezon sonunda kendi talepleri veya borçtan dolayı kesilmiş olabilmekte. Konutlarını açtıklarında enerji açma işlemleri için müşteri memnuniyetini sağlamak adına özellikle kırsal alanlar için kesme-bağlama operasyonlarına destek verme planlaması yapmaktayız. Benzer şekilde uzun bir süre sonra konutlarına yerleştiklerinde sayaç arızaları ile karşılaşılabilmekteler. Bu tür sayaç arızaları için de özellikle nüfusun artacağı ilçelerdeki sayaç stokları destekleniyor.”

