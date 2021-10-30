BAYRAM COŞKUSU

Aydıncık ilçesinde Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 28 Ekim Perşembe günü Atatürk Anıtına Kaymakamlık Makamı çelengi ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasıyla başladı. Kaymakam Yağan, tebrikleri kabul etti. Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan kutlama programına Kaymakam İrem Baha Yağan, Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, İlçe Protokolü, Gazilerimiz ve çok sayıda vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleşti.

Saraykent ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri, gerçekleşen çelenk sunma töreniyle başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, milletimizle bütünleşerek verdiği mücadelenin, 29 Ekim'de Cumhuriyetle taçlandığını ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, ‘’Türk Milletinin kurtuluş mücadelesi, kendilerini medeni olarak addeden batılı devletlerin, ne kadar vahşi ve zalim olduklarını tüm dünyanın bir kez daha görmesini sağlamıştır. Anadolu coğrafyasında akıttıkları kan ve gözyaşları, kendi sonlarını hazırlamış; Türk Milletinin tüm imkânsızlıklara rağmen verdiği büyük mücadelenin ardından, rezil ve zelil olarak, bu toprakları terk etmek zorunda kalmışlardır. İnancın ve imanın karşısında ellerindeki son teknoloji silahlar yetersiz kalmış ve büyük bir mağlubiyete uğramışlardır. İşte içinde bulunduğumuz bu günü, bu bakış açısıyla düşünmemiz lazım. Yarın kutlama etkinliklerimiz devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı, 29 Ekim törenimize geleceğimizin teminatı evlatlarıyla birlikte bekliyorum’’ dedi.

Akdağmadeni ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Belediye meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler, düzenlenen kutlama programıyla devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan tebrikat töreninin ardından spor salonunda devam eden programda Kaymakam Fatih Tozuz’un günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından, okulların hazırlamış olduğu gösteriler ile devam etti. Kutlama programı yapılan tören geçidinin ardından sona erdi.

Sorgun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet bayramımızın 98. Yıl Dönümü Töreni Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile ilçi yöneticileri katıldı. Sorgun’da kaymakamlık Atatürk anıtı önüne kadar yürüyüş ile başlayıp Atatürk Anıtına Çelenklerin Sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sona eren törenlere İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda devam edildi.

Sarıkaya ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98’ıncı yıldönümü kutlama etkinlikleri, Kaymakamlık Hükümet Konağı Atatürk anıtına düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Törene, Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Daire Amirleri ve Siyasi Parti Temsilcileri, Öğretmenler katıldı. Sarıkaya Kaymakamlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü kutlama etkinlikleri 29 Ekim Cuma günü saat:10.00’da İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonunda yapılan tören ile devam etti.

Çandır ilçesinde, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 28 Ekim Perşembe günü Kaymakam Ramazan Cihangir ve ilçe protokolünün Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunma törenine katıldılar.28 Ekim 1997 tarihinde şehit olan Şehit Komando Er Uzay Çamsarı'nın ölüm yıldönümü vesilesiyle Çandır İlçe J. Komutanlığı, Çandır İlçe Emniyet Amirliği ve Çandır Müftülüğünün katılımı ile mezar bakımı, bayrak değişimi ve mezar başında anma töreni düzenlendi.

Kadışehri ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullarda okuyan öğrencilerin katılımıyla Cumhuriyet Koşusu yapıldı. Cumhuriyeti kuran kahraman ecdadımızı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle ve şükranla yad edildi.

Boğazlıyan ilçesinde, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın coşkusunu, gururunu ve mutluluğunu hep beraber yaşandı.

Çekerek ilçesinde de etkinlikler düzenlendi.

