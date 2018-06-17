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Bayram birlikteliği

YOZGAT Valiliği tarafından tertiplenen bayramlaşma programı kapsamında vatandaşlar ve devlet erkanı bayramlaştı.

Bayram birlikteliği

YOZGAT Valiliği tarafından tertiplenen bayramlaşma programı kapsamında vatandaşlar ve devlet erkanı bayramlaştı.

17 Haziran 2018 Pazar 16:30
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Bayram birlikteliği

Yozgat Valiliği Fuaye Salonunda gerçekleşen törene Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, eski Tarım Köy İşleri ve Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Valilikte gerçekleşen bayramlaşma programının ardından Vali Yurtnaç ve milletvekilleri rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla bayramlaştı.
Heyet daha sonra Alparslan Türkeş Huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.
Akabinde ise Yozgat Şehir Hastanesi ziyaret edildi.
 

Son Güncelleme: 17.06.2018 17:21
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