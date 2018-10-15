Bayraktepe tam gaz

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, beldede yaptırdığı sosyal, kültürel amaçlı tesislerine bir yenisini eklemek üzere başlattıkları yeni projeyle ilgili çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Başkan Koç, Bayraktepe Mesire Alanı projesi kapsamında yeni bir sosyal yatırıma imza atma kararı aldıklarını söyledi. Başkan Koç, ‘’Bayraktepe Sultan Konağı inşaatı devam ediyor. Çok amaçlı sosyal tesisimiz kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunacağız’’ dedi.