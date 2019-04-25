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Bayraklı proje

SORGUN Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri yöresel ürünler kullanarak hazırladıkları Türk Bayraklarını Cumhuriyet Alanında sergiledi.

Bayraklı proje

SORGUN Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri yöresel ürünler kullanarak hazırladıkları Türk Bayraklarını Cumhuriyet Alanında sergiledi.

25 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Bayraklı proje

Sorgun Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri hazırladıkları sanatsal tablolarını Yozgat Cumhuriyet Alanında sergiledi.

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler ve vatandaşlar da katıldı.

Sergide Yozgat’ın destisi, Malatya’nın kayısı çekirdekleri, Ordu’nun fındığı gibi yöresel ürünler kullanılan 81 Türk Bayrağı eseri sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki serginin açılışında, Sorgun Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerince yöresel ürünler kullanılarak yapılan Türk bayraklarının sergilendiğini söyledi.

Yazıcı, serginin en önemli özelliğinin 81 ilimizdeki yerel ürünlerle yapılmış olduğunu vurguladı.
Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Çocuklarımıza vatan, bayrak sevgisini kazandırma açısında da duyulu ve anlamlı bir sergi oldu. 81 ilin yerel ürünlerini ortaya koyan, bütün Türkiye'yi kapsayan, milletin birliğini bütünlüğünü, kültürel değerlerini bayrağımıza nakşetmiş olan öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Sergiye gezen Canan Çetiner, "Tek tek emekle yapılmış, yöresel ürünler kullanılmış, tarihi eserlerden alıntı yapılmış, çok güzel. Daha önce böyle sergi görmemiştim, haberini duymuştum, yakından görünce çok daha değerli." ifadelerini kullandı.

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