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Bayraklı köy

KURTULUŞ Savaşı ve seferberlik döneminde şehit olan 22 Mehmetçik ve çok sayıda gazi yakınının oturduğu Yozgat'ın İnceçayır köyünde evlerin kapı ve duvarlarına çizilen Türk bayrağı, köy halkının vatan, millet ve bayrak sevgisinin en güzel örneğini gösteriyor.

Bayraklı köy

KURTULUŞ Savaşı ve seferberlik döneminde şehit olan 22 Mehmetçik ve çok sayıda gazi yakınının oturduğu Yozgat'ın İnceçayır köyünde evlerin kapı ve duvarlarına çizilen Türk bayrağı, köy halkının vatan, millet ve bayrak sevgisinin en güzel örneğini gösteriyor.

17 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Bayraklı köy

Yozgat'ın 80 haneli İnceçayır köyüne gelen vatandaşlar, köyün dağı, taşı, evlerin duvarları ve kapılarında rengini şehitlerin kanından alan Türk bayrağı ile karşılaşıyor. İnceçayır Köyü Kalkındırma, Geliştirme Derneği Başkanı Osman Karaca, köylülerin talepleri doğrultusunda evlerin duvar ve kapılarına Türk bayrağı çiziyor. İnceçayır köyüne giren herkesi bayrakların karşıladığını belirten Karaca, "Bu köyde sağına soluna bakan herkes bayrak görmeden bu köyden çıkış yapamaz. Dağında, taşında, kapılarında, hanesinde her evde bayrak selamlar vatandaşı. Bu köyde 80 hane var. Tamamına yakınında bayrak var. Diğer kalan birkaç ev var, onları da en kısa zamanda tamamlayacağız. Köyümüz Türkiye genelinde adını duyurdu. Bayraklarıyla duyurdu ve Türkiye'ye model oldu. İnsanlar gurur duyuyorlar. Köyümüzde bayrakların bu kadar çok olmasının sebebi seferberlik ve Kurtuluş Savaşı'nda çok fazla şehit ve gazi verdiğimiz içindir” diye konuştu.
 

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