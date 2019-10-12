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BAYRAKLI DESTEK

AKDAĞMADENİ Belediyesi, Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla ilçeyi Türk bayraklarıyla donattı.

BAYRAKLI DESTEK

AKDAĞMADENİ Belediyesi, Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla ilçeyi Türk bayraklarıyla donattı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
BAYRAKLI DESTEK

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Mehmetçiklerin sınır ötesindeki operasyonuna tam destek verdiklerini söyledi. Yalçın, ‘’Öncelikle bu harekatın emrini veren Sayın Cumhurbaşkanımıza bir vatandaş ve bir vatansever olarak canı gönülden teşekkür ediyorum. Barış Pınarı Harekâtına Katılan ordumuza ve arka planda çalışanların her birine şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.  Belediye Başkanı Yalçın, hiçbir askerimizin ayağına taş değmeden bu operasyonun sonuçlanmasını arzuladıklarını, oradaki terör unsurları yerle bir edilmesi için Türk Askeri için dua ettiklerini kaydetti. Yalçın, ‘’Kahraman Türk ordumuz sınır ötesinde çarpışırken bizler de belediye olarak operasyon başladığı günden itibaren ilçemizin sokaklarını, caddelerini 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda olduğu gibi yeni bir zaferin hazırlıklarını yaparak, Türk bayraklarıyla donattık. Harekât bittikten sonra da ilçemizde büyük bir kutlama yaparak beklediğimiz zaferin gururunu halkımızla birlikte yaşayacağız. Allah ordumuza, devletimize ve milletimize güç, kuvvet versin’’ diye konuştu. 

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AkdağmadeniBAYRAKLI DESTEK
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