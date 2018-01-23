Bayraklı destek

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç imzası ile Valilik Resmi İnternet sitesinden yapılan açıklamada, ‘Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu korumak amacıyla sınırlarımıza konuşlanmak isteyen PKK/PYD/KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17:00’de hükümetimizin emrine istinaden Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştır’ hatırlatılması yapıldı.

Harekatı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize, kahraman Mehmetçiğimize ilimizin maddi manevi desteğini göstermek amacıyla, il genelinde tüm resmi kurum, ev ve işyerlerimizin Türk Bayrakları ile donatılması hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin bir sahipleniş ve vefa görevi olduğuna dikkat çekildi. ‘Tüm Yozgatlı hemşerilerimizi harekata katılan askerlerimize ev ve iş yerlerine asacakları bayraklar ve dualarıyla destek vermeye davet ediyoruz’ denildi.

ZAFERLE DÖNECEKLER

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç, Türkiye’nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığını hatırlatarak, ‘Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Türkiye, güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini günlerden beri söylüyordu. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz operasyona başladı. Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Bizler Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız’ diyerek, operasyona destek verdi, esnafı işyerleri ve evlerine Türk Bayrağı asmaya davet etti.