Bayraklar boyandı

Bu yıl ilk kez Ramazan Bayramını Anadolu geleneklerine bağlı olarak kutlamaya hazırlanan Yozgat'ın İnceçayır Köyü Kalkındırma, Geliştirme Derneği, hazırlıklarını sürdürüyor. Dernek Başkanı Osman Karaca, köyde bulunan evlerin kapılarına Türk Bayrağı yaptığını, bu sırada Yozgat’taki Türk Bayrağını da geçen yıl ramazan ayında boyadığını hatırlattı. Karaca, ‘’Köyümüzde yaptığımız iki tepe üzerindeki bayraklarında rengi solmuştu. Onları da bu yıl boyama imkanı bulduk. Ramazan Bayramında, geleneklerimize bağlı olarak kutlayacağımız bayram törenine tüm halkımızı bekliyoruz’’ dedi.

Derneği Başkanı Karaca, köyde gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını vurgu yaparak, "Eskiden olduğu gibi köyümüzde askere gidecek gençlere yönelik etkinlikler yapar, ellerine kına yakarız. Koç katımını törenle gerçekleştiriyoruz. Köyümüzde geleneklerimizi yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Şu anda köyümüzün nüfusu 500 civarında. Köy dışında yaşayanlar yaz aylarında geliyorlar. Emekli olanlar, köye dönüş yapmak istiyorlar" diye konuştu.

