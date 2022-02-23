Bayrak göndere çekildi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, günümüzde engelli nüfusun önemli bir bölümünün kentsel alanlarda yaşadığını söyledi. Kentlerde kısıtlı ve dezavantajlı olan engellilerin kamu ve sosyal hayata erişim sorunlarının çözülmesinin en önemli haklardan bir tanesi olarak kabul edildiğini vurgulayan Neşeli, erişilebilir bina ve açık alanlardan sadece engellilerin değil yaşlılar, hamileler, bebek arabalılar, çocuklar, yük-valiz taşıyanlar, iri ve şişman kişiler, çok uzun ve çok kısa boylu kişilerinde yaralanacak olması bina ve açık alanların erişilebilir olmasının önemini bir kat daha artırdığını vurguladı. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü’nün başkanlığında bu yıl içerisinde erişilebilirlik hakkında farkındalık oluşturmak için 81 İl Müdürü, erişilebilirlik belgesi alan kurum ve kişilerin katılımı ile ‘Erişilebilirlik Tanıtım Toplantısı’ düzenlediğini vurgulayan Neşeli, ‘’Yapılan toplantı ile erişilebilirlik belgesi düzenlenen Türkiye genelindeki bina, açık alan ve toplu taşım araçlarına bayrak, sticker ve tabela takdim edildi. Bu kapsamda erişilebilirlik Yozgat komisyonu tarafından erişilebilir standartlara uygunluğu tespit olunan ve erişilebilirlik belgesi düzenlenen Yozgat Şehir Hastanemiz ve İl Müdürlüğümüze bağlı olarak engellilere bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunan Özel Çamlık Bakım Merkezine Bakanımız Sayın Derya Yanık’ın tensipleri ile Erişilebilirlik Bayrağı ve Tabelası tevdi edildi. Program sonrası Hastane Başhekimimiz Dr. Mustafa Kozan, Kuruluş Müdürümüz Merve Zengin ve İl Müdür Yardımcımız Fahrettin Arslan tarafından bayraklar göndere çekilmiş ve tabelalar asılmıştır. Toplantımıza kuruluş temsilcileri, komisyon üyelerimize teşekkür ediyor erişilebilir bina ve açık alanlarının sayısını artırmak için tüm kesimlerin desteğini bekliyoruz’’ dedi.