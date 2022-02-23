Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bayrak göndere çekildi

Bu yıl içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından erişilebilirlik hakkında farkındalık oluşturulmak amacıyla erişilebilirlik belgesi alan ve kurumlarla yapılan toplantıların ardından, dün Yozgat Şehir Hastanesi’nde erişilebilirlik bayrağı göndere çekildi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 00:50
Bayrak göndere çekildi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, günümüzde engelli nüfusun önemli bir bölümünün kentsel alanlarda yaşadığını söyledi. Kentlerde kısıtlı ve dezavantajlı olan engellilerin kamu ve sosyal hayata erişim sorunlarının çözülmesinin en önemli haklardan bir tanesi olarak kabul edildiğini vurgulayan Neşeli, erişilebilir bina ve açık alanlardan sadece engellilerin değil yaşlılar, hamileler, bebek arabalılar, çocuklar, yük-valiz taşıyanlar, iri ve şişman kişiler, çok uzun ve çok kısa boylu kişilerinde yaralanacak olması bina ve açık alanların erişilebilir olmasının önemini bir kat daha artırdığını vurguladı. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü’nün başkanlığında bu yıl içerisinde erişilebilirlik hakkında farkındalık oluşturmak için 81 İl Müdürü, erişilebilirlik belgesi alan kurum ve kişilerin katılımı ile ‘Erişilebilirlik Tanıtım Toplantısı’ düzenlediğini vurgulayan Neşeli, ‘’Yapılan toplantı ile erişilebilirlik belgesi düzenlenen Türkiye genelindeki bina, açık alan ve toplu taşım araçlarına bayrak, sticker ve tabela takdim edildi. Bu kapsamda erişilebilirlik Yozgat komisyonu tarafından erişilebilir standartlara uygunluğu tespit olunan ve erişilebilirlik belgesi düzenlenen Yozgat Şehir Hastanemiz ve İl Müdürlüğümüze bağlı olarak engellilere bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunan Özel Çamlık Bakım Merkezine Bakanımız Sayın Derya Yanık’ın tensipleri ile Erişilebilirlik Bayrağı ve Tabelası tevdi edildi. Program sonrası Hastane Başhekimimiz Dr. Mustafa Kozan, Kuruluş Müdürümüz Merve Zengin ve İl Müdür Yardımcımız Fahrettin Arslan tarafından bayraklar göndere çekilmiş ve tabelalar asılmıştır. Toplantımıza kuruluş temsilcileri,  komisyon üyelerimize teşekkür ediyor erişilebilir bina ve açık alanlarının sayısını artırmak için tüm kesimlerin desteğini bekliyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bayrak Göndere çekildiYozgatIlerigazetesişubatçarşambaHaberAileveSosyalHizmetlerİlMüdürlüğüAbdullahNeşeliErişebilirlikFarkındalıkErişilebilirlikBelgeYozgatşehirhastanesiBaşhekimMustafaKozanBayrakGöndereçekildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
361 BiN KiŞiYE EĞiTiM
361 BiN KiŞiYE EĞiTiM
Oktay'a çalışmalarını anlattı
Oktay'a çalışmalarını anlattı
Eslem’e umut
Eslem’e umut
AFAD Çalışmaları
AFAD Çalışmaları
Ödülünü aldı
Ödülünü aldı
Yozgatlılar gecelerde buluştu
Yozgatlılar gecelerde buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim