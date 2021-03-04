Bayrağımız Çanakkale yolunda

ÇANAKKALE Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İç Anadolu Bölgesinde bulunan tüm illeri dolaşacak Türk Bayrağı için Yozgat’ta devir teslim töreni düzenlendi. Yozgat Valilik Sarayı önünde düzenlenen törene Vali Ziya Polat, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’Bu devlet, bu millet ezan uğruna, bayrak uğuruna, vatan uğuruna şehitler vermiştir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şifa diliyorum’’ dedi. Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak etkinliği kapsamında Kırşehir İlinden Yozgat’a getirilen Türk Bayrağı Sivas’a teslim edilerek, İç Anadolu Bölgesini dolaşacak. Ay yıldızlı bayrağımız diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesinde göndere çekilecek. Yozgat’ta düzenlenen törende, Kırşehirli atlet Eren Çakır, taşıdığı Türk Bayrağını Yozgatlı atlet Hüseyin Can’a teslim etti. Yozgatlı atlet Türk Bayrağını Sivas’a götürerek, düzenlenecek törenle Sivaslı atlete teslim edecek.