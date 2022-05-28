22 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleştiren ve iki adayın yarıştığı seçimlerde 99 oy alarak Harun Evcimen mevcut başkan Ahmet Bulut’tan bayrağı devraldı. 154 delegenin oy kullandığı ve Mahmut Taha Örnek ile Harun Evcimen’in yarıştığı genel kurulda Evcimen 99, Örnek ise 55 oy aldı. Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın yeni başkanı seçilen Evcimen, dün düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı. Eski başkan Ahmet Bulut yeni başkan Harun Evcimen ve yeni seçilen oda kurullarını tebrik etti. 6 yıl birlikte çalıştığı meslektaşı Harun Evcimen’e görevi devretmenin haklı gururunu yaşadığını ifade eden Bulut, 2016 yılı mayıs ayında odanın onursal başkanı Mehmet Doğan’dan almış olduğu görevi yönetim kurulu ile birlikte yerine getirerek meslektaşlarına hizmet ettiğini belirtti. 6 yıl görev yapmış olduğu süre boyunca vermiş oldukları desteklerden dolayı meslektaşların teşekkür eden Bulut, yeni başkanın mesleğe ve meslektaşlarına hayırlı olmasını diledi.

BAYRAĞI BİR ADIM

ÖTEYE GÖTÜRECEĞİZ

Yozgat SMMM odası yeni başkanı Harun Evcimen ise, “22 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleştirmiş olduğumuz oda seçimimiz, odamızın adına ve niteliğine yakışır bir şekilde saygı, sevgi ve kardeşlik çerçevesi içerisinde tamamlanmıştır. Genel kurulumuza ve seçimlerimize katılan tüm meslektaşlarımıza, mazeretleri dolayısı ile katılamayan meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, genel kurulumuzun ve seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Seçim kazananı odamız, mesleğimiz ve odamıza kayıtlı bütün üyelerimiz olmuştur. Çok değerli Ahmet Başkanımla altı yıl çalışmak gerçekten zevkli ve güzeldi. Dostluğun, samimiyetin ve abi-kardeşliğin çok güzel örneklerini sergiledi. Kendisinin çok emeği oldu, emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki hayatında sağlıklı bir yaşam diliyorum. Her ne kadar Ahmet başkanımız görevi bıraksa da bizler onun bilgi ve tecrübesinden faydalanarak ondan aldığımız bayrağı bir adım öteye götürmeye çalışacağız” dedi.

•Sema Nur Koçaker•