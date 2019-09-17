Baydiğin’de mutlu son

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, bir süredir devam eden toplu iş görüşmelerinin mutlu son ile noktalandığını söyledi. Zararsız, Baydğin Belediyesinde çalışan kadrolu işçileri kapsayan sözleşmenin ü yılı kapsadığını kaydetti. Zararsız, ‘’Sözleşme ile ücret zammı, sosyal haklar hariç birinci yıl birinci altı ay işçilerimizin ücretlerine 500 lira net zam yapıldı. Birinci yıl ikinci altı ay yüzde 5, ikinci yıl birinci altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 5, üçüncü yıl birinci altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 5 ücret zammı uygulanacak. İşçilerimize Ramazan Bayram öncesi 600 lira, Kurban Bayramı öncesi 700 lira bayram harçlığı ödenecektir’’ dedi. Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu da, belediyenin imkanları doğrultusunda çalışanlara en iyi ücreti vermenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Uslu, ‘’İşçilerimizin alın teri ve emeklerinin karşılığını gününde ve zamanında ödüyoruz. Belediyemizin imkanları doğrultusunda işçilerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız’’ diye konuştu.