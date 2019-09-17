Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102590
ALTIN
276.025
DOLAR
5.7165
STERLİN
7.1201
EURO
6.2917

Baydiğin’de mutlu son

AYDINCIK İlçesinin Baydiğin Beldesi Belediyesi’nde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, hazırlanan toplu iş sözleşmesi taraflar tarafından imzalandı.

Baydiğin’de mutlu son

AYDINCIK İlçesinin Baydiğin Beldesi Belediyesi’nde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, hazırlanan toplu iş sözleşmesi taraflar tarafından imzalandı.

17 Eylül 2019 Salı 00:00
Baydiğin’de mutlu son

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, bir süredir devam eden toplu iş görüşmelerinin mutlu son ile noktalandığını söyledi. Zararsız, Baydğin Belediyesinde çalışan kadrolu işçileri kapsayan sözleşmenin ü yılı kapsadığını kaydetti. Zararsız, ‘’Sözleşme ile ücret zammı, sosyal haklar hariç birinci yıl birinci altı ay işçilerimizin ücretlerine 500 lira net zam yapıldı. Birinci yıl ikinci altı ay yüzde 5, ikinci yıl birinci altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 5, üçüncü yıl birinci altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 5 ücret zammı uygulanacak. İşçilerimize Ramazan Bayram öncesi 600 lira, Kurban Bayramı öncesi 700 lira bayram harçlığı ödenecektir’’ dedi. Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu da, belediyenin imkanları doğrultusunda çalışanlara en iyi ücreti vermenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Uslu, ‘’İşçilerimizin alın teri ve emeklerinin karşılığını gününde ve zamanında ödüyoruz.  Belediyemizin imkanları doğrultusunda işçilerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız’’ diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altyapılar karşılaştı
Altyapılar karşılaştı
Kupa taraftarların elinde
Kupa taraftarların elinde
TANAP’tan Sorgun’a destek
TANAP’tan Sorgun’a destek
Hemşerimiz Büyükelçi oldu
Hemşerimiz Büyükelçi oldu
HESAPLARINIZA BiZi ALET ETMEYiN!
HESAPLARINIZA BiZi ALET ETMEYiN!
Çalışmalarını değerlendirdi
Çalışmalarını değerlendirdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim