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Batum’dan destek sözü

YOZGAT Ticaret Borsası yönetimi ve üyeleri, Gürcistan’ın Batum şehrinde büyük ilgi ile karşılandı.

Batum’dan destek sözü

YOZGAT Ticaret Borsası yönetimi ve üyeleri, Gürcistan’ın Batum şehrinde büyük ilgi ile karşılandı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Batum’dan destek sözü

Batum Ticari Ataşesi ve Batum Ticaret Odası Başkanı Ömer Acar, ‘Size her konuda yardımcı oluruz’ mesajı verdi. Yozgat Ticaret Borsası’nın düzenlediği Karadeniz illerinden sonra Gürcistan’ın Batum şehrini kapsayan gezisini Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, ‘oldukça verimli bir gezi oldu, olumlu görüşmeler yaptık’ diyerek, değerlendirdi. Batum Ticari Ataşesi Ömer Acar, Yozgat Ticaret Borsası yönetimini konsoloslukta ağırladı. Yapılan görüşmede Yozgat Ticaret Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, Yozgat ile ilgili bir bilgilendirme yaptıktan sonra Ticari Ataşe Ömer Acar, 200 kişilik bir heyetle yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Acar, yegâne isteklerinin Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticareti daha da artırmak olduğunu vurguladı, ‘Batum çok aktif bir kent’ ifadesini kullandı, ‘’Ticari ilişkiler ve yatırımlar çerçevesinde size her türlü yönlendirme ve desteği sağlarız. Desteğimiz sizlerle’’ dedi.
Batum Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan heyetler arası görüşmelerinde olumlu geçtiği kaydedildi. Oda Başkanı Tamas Şavadze , ‘Kardeş Türkiye’den hoş geldiniz’ sözleriyle başladığı konuşmasının tamamını Türkçe yaptı. Türkiye’nin yatırım yapan ülkeler sıralamasında ilk 3 arasında yer aldığını, birçok sektörde Türklerin bulunduğunu belirten Şavadze, “Biz Batum Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman hazırız, birlikte yatırım yapalım” diye konuştu. 
Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli de, Yozgat ilinin yatırım potansiyelinden bahsetti. Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara, kurumun işleyişi ve akreditasyon süreciyle ilgili bilgilendirmede bulundu. İki kurum arasında kardeşlik protokolü imzalanmasına ilişkin süreç belirlendi.  Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erekli, Batum heyetini Yozgat’a davet etti. Oda Başkanı Tamas Şavadze ’ye Yozgat’tan getirilen hediyeleri verilip, birlikte fotoğraf çektirildi. 
 

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