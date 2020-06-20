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Batı Yerleşkesi Girişi

Yozgat Bozok Üniversitesi yerleşkesini ikiye bölen Atatürk Yolu’nun batı kesimindeki tesislere giriş düzenlemesi devam ediyor.

20 Haziran 2020 Cumartesi 01:36
Batı Yerleşkesi Girişi

YOZGAT Bozok Üniversitesi yerleşkesini ikiye bölen Atatürk Yolu’nun batı kesiminde kalan kesimi için planlanan giriş kapısıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Doğu Yakası olarak adlandırılan Erdoğan M. Akdağ Kampüs giriş kapısının tam karşısında Bilal Şahin tarafından bir giriş kapısı yaptırılmak üzere geçtiğimiz Mart ayı başlarında inşaata başlanıldı. Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Spor Tesis Alanları ve öğrenci yurtlarının içinde yer aldığı yerleşkeye, Bilal Şahin Batı Kampüsü adının verileceği bildirildi. 

Son Güncelleme: 19.06.2020 17:37
Anahtar Kelimeler:
Batı Yerleşkesi Girişi
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