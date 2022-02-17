BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

KOSGEB tarafından pandemi sürecinde zorluk çeken esnafa "KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" adı altında destek verilecek. KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada da başvuruların devam ettiği ve 31 Mart tarihi itibarıyla başvuruların son bulacağı hatırlatıldı. Yapılan açıklamada desteğin amacı hakkında bilgiler de verilerek, "KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programının amacı; MKİ’lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, “ KOSGEB İdaresi başkanlığı tarafından, 03 Ocak tarihinde uygulanmaya başlanılan MKİ Hızlı Destek Programına henüz başvuru yapamayan ilimiz genelinde faaliyet gösteren 2019 yılından önce kurulmuş ve 2019 yılı mali bilançosunda asgari 75 bin lira veya üzeri net satışı olan imalat, ticaret, hizmet, bilgisayar programlama, Bilimsel Ar-Ge ve sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler için başvuru dönemi devam ediyor. Başvuru kriterlerine sahip işletmeler, 31 Mart tarihine kadar MKİ Hızlı Destek Programına başvuru yapabileceklerdir. Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler, www.kosgeb.gov.tr adresindeki ‘E-Hizmetler’ menüsünden ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu’ alt menüsünü seçerek Hızlı Destek Programına online olarak başvuru yapabileceklerdir. KOSGEB Veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmelerin, öncelikle KOBİ Bilgi sistemi üzerinden önce Veri tabanına kayıt olmaları ve bilgi beyannamesini güncelleme işlemini yapmaları gerekmektedir. İşletmelerin, maliye kayıtlarındaki ana veya yan faaliyet sektör kodlarının herhangi birinin programın hedef kitlesine uyması ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet gösterilmesi halinde başvuruları kabul edilecektir. MKİ Hızlı Destek Programı, 2 bileşenden oluşmaktadır. 2019 yılından önce kurulan imalat, ticaret, hizmet ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler 1’inci bileşene, 2017 yılı ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki Yenilikçi Genç Mikro ve Küçük İşletmeler de 2’nci bileşene başvuru yapabilecekler. Programdan yararlanmak için, 1’inci bileşene başvuru yapacak, Mikro ve Küçük Ölçekli işletmelerin Covid-19’dan önce faal olması ve mali bilanço verilere göre, 2019 yılında en az 75 bin lira net satışının olması gerekmektedir. Yenilikçi Genç Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelerde bu asgari net satış kriterine bakılmayacaktır. MKİ Hızlı Destek Programına önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de başvuru yapabilecektir. Hızlı destek Programı kapsamında imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı Hizmet ve Ticaret sektörlerindeki İşletmelere, üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin, 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü ile yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin lira geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin lira artırımlı olarak uygulanacaktır. MKİ Hızlı Destek Programı kapsamında Mikro Ölçekli İşletmeler 2 kişi, Küçük Ölçekli İşletmeler de 5 kişi istihdam edebileceklerdir. Aralık 2021 tarihi itibariyle işletmelerde istihdam edilen personeller de yeni personel sayılacaktır. Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler, MKİ Destek Programından; faizsiz, komisyonsuz ve geri ödemeli olarak yararlanabileceklerdir. Hızlı Destek Programı geri ödemeleri, 2 yıl ödemesiz dönemden sonra başlayacak ve 4’er aylık 6 eşit taksitte yapılacaktır. Vergi veya SGK prim borcu olan işletmeler, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kanunu kapsamında, program başvurusu sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunarak MKİ Hızlı Destek Programına başvuru yapabileceklerdir. Ancak bu durumdaki işletmeler destek ödemesi talebinden önce borçların kapatacak, erteleyecek veya taksitlendirecektir. Bu işletmelere ilgili evrakları ibraz etmeleri durumunda destek ödemesi yapabilecektir. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvuruları en geç 31 Mart tarihi saat 23.59’ a kadar www.kosgeb.gov.tr adresinden online olarak yapılacaktır. KOSGEB veri tabanına kayıt ve beyanname güncelleme işlemleriyle Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir” dedi.

