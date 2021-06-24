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Başvurular devam ediyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Engelli ve eski Hükümlü Hibe desteği Proje başvurularının 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 23:59'da sona ereceği açıklandı.

24 Haziran 2021 Perşembe 00:56
Başvurular devam ediyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Taner Yıldız, her sene düzenli olarak başvurularını aldıkları, Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşların Hibe proje Başvurularının başladığını duyurdu.
Yozgat İş-Kur İl Müdürü Taner Yıldız, bu yılki başvurularda bazı değişikliklerin yapıldığını belirterek, başvuruların E-Devlet (www.turkiye.gov.tr ) üzerinden online olarak yapıldığını, önceki dönemlerde olduğu gibi başvuru formlarının yayımlanmayacağını bildirdi. Yıldız, elden veya posta yolu ile yapılacak olan başvuruların kabul edilmeyeceğini hatırlatarak, e-Devlet üzerinden yapılacak ‘Engelli Hibe Desteği’ başvurularının kurum internet sitesi www.iskur.gov.tr yayınlanan ‘Başvuru Rehberi’ne uygun olacak şekilde yapılması gerektiğini hatırlattı. Yıldız, ‘’Bu yıl Projesi kabul edilen Engelli vatandaşlarımıza 65 bin liraya kadar eski Hükümlü vatandaşlarımıza ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar (53.662 TL) destek sağlanacaktır. Hibe desteği Proje başvurularında bazı değişiklikler yapılmıştır. İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir. İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlardan yasaklı hale getirilmiş kişi ve kuruluşların Komisyon kaynaklı projelere yasaklılık süresince başvurması mümkün değildir. Kendisine Vasi tayini yapılmış olanlar proje başvurusunda bulunamazlar. Faaliyet alanı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği olan projelerde ‘Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği’ belgesi, Arıcılık projelerinde ise ‘Arıcılık’ belgesi (sertifikası) olması şarttır. Tarım ve hayvancılık projelerinde projesi kabul edilen proje sahibinin 4/B (Bağ-Kur) sigortası yaptırması zorunludur. Projesi kabul edilenlerden Tahsis edilen toplam proje bütçesinin yüzde 10'luk bölümüne bloke konulacak, birinci yılın sonunda projenin başarıyla devam etmesi halinde ödenecektir’’ ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi

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Başvurular Devam Ediyor
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