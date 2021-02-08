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Başvurular devam ediyor

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, 11. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması başvurularının 31 Mart 2021 tarihine kadar yapılabileceğini söyledi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:50
Başvurular devam ediyor

Yarışmanın 11’inci yılında başvuruları heyecanla beklediklerini belirten Şube Başkanı Coşkun, ‘’100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay olarak, çocuklara yönelik projeleri çok önemsiyoruz. Küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve bağımlılıklara ilişkin farkındalığın gelişmesi için de 11 yıldır Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nı düzenliyoruz. Bugüne kadar yarışmaya başvuran her eserle, gençlerin bu konudaki farkındalığını görmekten büyük mutluluk duyduk. Bu yıl da yine çok başarılı eserlerin başvuracağına inanıyor; şehrimizin en yüksek başvuru yapan iller arasında olması için tüm okullarımızı yarışmaya katılmaya davet ediyoruz’’ dedi. Coşkun, 100 yılı aşkın süredir sağlıklı nesillerin yetişmesi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay’ın düzenlediği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışmasının 10’uncu yılında rekor başvuru aldığını, bu yıl daha fazla katılımcı beklediklerini de sözlerine ekledi.

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Başvurular Devam Ediyor
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