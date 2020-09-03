Başvurular devam ediyor

KOBİGEL Destek Programı kapsamında hazırlanan, ‘İmalat sanayinde dijitalleşme’ temalı proje teklif çağrısı ile ilgili işletmelerin proje teklif başvuruları devam ediyor. Başvuruların 17 Eylül 2020 tarihi saat:23:59’a kadar www.kosgeb.gov.tr üzerinden e-devlet kullanıcı adı ve şifresiyle yapılabileceği bildirildi. KOSGEB Yozgat Müdürlüğüne Proje başvurusu yapacak imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif durumda olmaları gerektiği hatırlatıldı. İşletmelerin, proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabileceklerini kaydedildi. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabileceği vurgulandı, ‘KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili Çağrıda yer alan dijital teknolojilerden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir’ denildi. Destek oranının yüzde 60 olduğu, bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin yüzde 30’unun geri ödemesiz, yüzde 70’inin de teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödeneceği kaydedildi.