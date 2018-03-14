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Başvurular başladı

YOZGATLI çiftçilerin de merakla beklediği, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba tarafından açıklanan 300 koyun projesi başvuru işlemlerinin detayları paylaşıldı.

Başvurular başladı

YOZGATLI çiftçilerin de merakla beklediği, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba tarafından açıklanan 300 koyun projesi başvuru işlemlerinin detayları paylaşıldı.

14 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Başvurular başladı

Yozgat’ta 300 koyun projesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden başvuru yapabilecekleri bildirildi. Yozgatlı çiftçilerin de ilgisini çeken 300 koyun projesinde başvuru adresinin TİGEM olduğu, kurumun resmi internet sitesinden ön başvuru alındığı açıklandı. Projeden faydalanmak isteyenlerde bulunması gereken şartlar kapsamında üretim yapılacak yerde mera alanı, kaba yem üretebilirliği, havyan varlığı, çiftçinin cinsiyet ve yaşı, hayvan barınağına sahip olması, halen hayvancılıkla uğraşıyor olması gibi kriterlerin göz önüne alınacağı aktarıldı. Projenin diğer önemli detaylarında TİGEM’in proje kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacağı ve yine kurum tarafından bakım, beslenme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verileceği kaydedildi. Doğacak kuzuların alımının garanti edileceği ve taban alım fiyatının önceden belirleneceği, söz konusu hayvanların alımı için www.tigem.gov.tr. İnternet adresine başvuru yapılacağı hatırlatıldı. Proje detaylarıyla ilgili olarak, “Projeye göre, üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedeli avans olarak verilecek. Sözleşme imzalanacak yetiştiricilere kendi işletmelerinde TİGEM tarafından eğitim imkânı sağlanacak. Sütten kesimi müteakip kuzular alınacak, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek. Üretilecek tüy ve süt yetiştiricinin olacak. Üreticilerin bu hayvanlar için yaptıracağı TARSİM sigortası da ücretsiz olacak ve Bakanlık tarafından desteklenecektir’’ denildi.

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