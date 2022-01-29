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Başvurular başladı

2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvurusu, 27 Ocak tarihi itibari ile başladı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 00:31
Başvurular başladı

 EKPSS başvurusu 27 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; ‘’ EKPSS başvuruları ÖSYM tarafından başlatıldı. 15 Şubat 2022 tarihine kadar yapılacak olan 2022 EKPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. ÖSYM AİS şifresi ve kaydı bulunmayan adaylar, ÖSYM sınav merkezleri aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. EKPSS başvuru ücreti online olarak veya kılavuz içerisinde belirtilen bankalar aracılığıyla yatırılabiliyor. EKPSS başvuru ücreti 170 TL olacak. Adaylar 45 TL'lik kısmı ÖSYM'ye yatıracak. Kalan miktar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ÖSYM hesaplarına aktarılacak. Para yatırma işlemi 27 Ocak ile 16 Şubat tarihleri arasında yapılacak.  Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir’’ denildi.

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