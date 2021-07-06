Başvurular başladı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hayvancılık sektöründe faaliyet gösterenlerin faaliyetlerini artırıp, yenileme çalışmalarına yönelik verilecek yüzde 50 oranındaki hibe için başvuruların başladığını duyurdu. Yapılan duyuruda, 2021 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif, bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere yüzde 50 oranında hibe verileceği kaydedildi. Büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımların destekleneceği açıklandı. Projede yer alan inşaat yatırımları konusunda, yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağıl yapımını veya ahır-ağıl kapasite artırımı/rehabilitasyonu, Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarına, projede yer alan makine, alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi, otomatik suluk için hibeye esas üst sınır dahilinde yüzde 50 oranında hibe desteği verilecek. Başvuruların 30 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edeceği, yararlanmak isteyen besicilerin ayrıntılı bilgileri Tarım Müdürlüklerinden alabilecekleri ifade edildi.