Başvurular başladı

Bozuk ve açıklık vasıftaki devlet ormanlarında yapılacak olan özel ağaçlandırma ile özel imar ihya başvuruları, mevzuatı gereğince her yıl Nisan ve Eylül ayı içerisinde yapılabildiği hatırlatıldı. 2021 yılı Nisan ayı özel ağaçlandırma ve özel imar ihya başvurularının e-Devlet sistemi üzerinden yapılacağı kaydedildi. 2020 yılının Nisan ve Eylül aylarında yapılan müracaatların değerlendirilmesi, bir kısım il ve orman işletme müdürlüklerindeki potansiyel ağaçlandırma alanları, bu bölgelerdeki özel ağaçlandırma yoğunluğu da dikkate alınarak, 2021 yılı Nisan ayı döneminde yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaatları bazı bölgelerde kapalı tutulurken, Yozgat’ta açık olduğu ifade edildi.