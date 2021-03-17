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BAŞVURULAR BAŞLADI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülen Akademik Çalışma Programı başvuruları başladı.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:22
BAŞVURULAR BAŞLADI

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürü Taner Yıldız, Akademik Çalışma Programıyla çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaların desteklendiğini söyledi. Yıldız, Akademik Çalışma Programının işgücü piyasasına dair konularda mevcut politikaların etkinliğinin arttırılması, yeni politikaların geliştirilmesi, çalışma hayatıyla ilgili ulusal, uluslararası düzeyde bilimsel kaynak oluşturulmasını sağlamak amacıyla lisans ve lisans üstü öğrenim gören öğrencilerin yapacakları akademik çalışmaları desteklemek üzere hayata geçirilen program olduğunu bildirdi. Yıldız, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın Akademik Çalışma Programı başvuru yapabileceklerini anlattı. Yıldız, başvuruların 14 Nisan tarihine kadar Online olarak gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin belirlenen genel akademik not ortalaması, yabancı dil puanı ve diğer şartlara sahip olması gerektiğinin altını çizdi. Yıldız, ‘’Akademik Çalışma Programı kapsamında öğrencilerimizin İşgücü arz ve talebi alanında, Ücretler ve işgücü maliyetleri alanında, Mesleki rehberlik, iş ve meslek danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, İstihdam politikalarının analizi ve değerlendirmesi ve belirlenen diğer alanlarda çalışma yapabileceklerdir. Ayrıca her bir başarılı çalışma için lisans öğrencilerine 2 bin 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin lira, doktora öğrencilerine 7 bin 500 lira tutarında destek sağlanacaktır. Öğrencilerimiz Akademik Çalışma Programına akademi.iskur.gov.tr adresini ziyaret ederek başvurularını gerçekleştirebilirler’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Başvurular Başladı
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