Başvurular başladı

İŞKUR aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilecek başvurular için, haftalık çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmış olması ya da iş yerindeki faaliyetlerin tamamen veya kısmen en az dört haftalık süre boyunca durdurulmuş olması gerekiyor. Söz konusu işletmelerde çalışma hayatını sürdüren çalışanlar için başvuru şartları, işçinin kısa çalışma sürecinin başladığı tarihten önceki son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olması, son 3 yıl içerisinde ise en az 600 günlük prim ödemesinin yapılmış olması maddelerini içeriyor. İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan kısa çalışma ödeneği, istihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bir uygulama olduğu hatırlatıldı. Zorlayıcı sebepler, bölgesel veya sektörel bir kriz sebebiyle iş yerlerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azalması veya durma noktasına gelmesi halinde, istihdamın korunabilmesi için yapılan bir ödeme olarak tanımlanan kısa çalışma ödeneği kapsamında, çalışılamayan süre boyunca işçilere ödeme yapılmasını öngörüyor. Kısa çalışma ödeneği kapsamında son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme yapılacağı bildirildi. Günlük kısa çalışma ödeneğinin, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olduğu bildirildi.