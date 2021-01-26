Başvuru süresi uzatıldı

Bu sene online olarak internet üzerinden düzenlenecek ‘İpana 23. Türkiye On-line Liselerarası Müzik Yarışması’na liseliler, 12 Mart’a kadar başvurabilecek. 22 senedir farklı şehirlerde ön elemeleri gerçekleştirilerek on binlerce liseliye ev sahipliği yapan yarışmanın başvuru adresi ve şartlarına Banabak mobil uygulamasından ulaşılıyor. 16 Kasım 2020 – 12 Mart 2021 tarihleri arasında başvuruların yapılacağı yarışmada internet oylaması ve jüri değerlendirmesi ise, 15 Mart’ta başlayacak. Finale kalması için desteklenecek okulların 16 Nisan’a kadar oylanacağı yarışmada finale kalan okullar 19 Nisan’da açıklanacak. Final oylaması ve jüri değerlendirmesinin 19 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında yapılacak yarışmada, internet üstünden yapılan oylamada grup ve bireysel katılımda en yüksek oyu alan 25 okul ve 25 kişi, jürinin ayrıca belirlediği 25 başarılı okul ve 25 kişi, finalde yarışma hakkını elde edecek. Beste kategorisinde ise internet oylamasından 10, jüri değerlendirmesinden 10 okul, toplam 20 okul finale kalacaktır. Finalde toplam 120 performans videosu yarışacak. İcra dalında birinci olan okula İpana tarafından tam teçhizatlı müzik stüdyosu kurulacak, tüm dallarda dereceye giren okullara ve öğrencilere ise sürpriz hediyeler verilecek. Yarışmayla ilgili şartlara ve güncel bilgilere erişmek isteyenler Banabak mobil uygulamasını indirebilir. 23 yıldır liselilere muhteşem ödüllerin dağıtıldığı ve liselilerin hayallerini gerçeğe dönüştüren yarışmada ödüller bitmiyor. ‘İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması’ En İyi İcra, Kız Solist, Erkek Solist, Enstrüman, Beste, Jüri Özel Ödülü olmak üzere yedi kategoride hem grup hem bireysel olarak ilk üçe girenlere nakit para ödülü kazanma fırsatı sunuyor. Yedi kategoride dereceye giren gruplara ve yarışmaya bireysel olarak katılan liselilere toplamda 82 bin 500 lira nakit para ödülü bekliyor.