Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113754
ALTIN
157.061
DOLAR
3.7846
STERLİN
5.0843
EURO
4.5197

Başvuru sayısı arttı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde ‘TÜBİTAK 4006’ bilim fuarı kapsamında Yozgat’ta 111 okulun desteklenmeye hak kazandığını söyledi.

Başvuru sayısı arttı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde ‘TÜBİTAK 4006’ bilim fuarı kapsamında Yozgat’ta 111 okulun desteklenmeye hak kazandığını söyledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 07:00
45 Okunma
Başvuru sayısı arttı

Geçen eğitim-öğretim döneminde 54 okulun desteklendiğini hatırlatan Yazıcı, bu yıl yüzde 100’ün üzerinde bir artışın olduğuna vurgu yaparak, ‘Bu kapsamda İlimiz okullarına TÜBİTAK’tan 5’er bin lira olmak üzere toplamda 555 bin lira hibe desteği elde edilmiştir’ dedi.

Yazıcı, TÜBİTAK Bilim Fuarlarının, 5-12’inci sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim/öğretim programı çerçevesinde, kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebileceklerini kaydetti. Yazıcı, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek, öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlayan Bilim Fuarlarının, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklendiğini, Yozgat’tan bu yıl 111 okulun sergi açabileceğini ifade etti. Yazıcı, ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları sayesinde öğrencilerimiz ortaya koyduğu projelerini sergilemenin yanı sıra kendini de keşfederek farkına varamadığı mucit ruhun ortaya çıkmasını sağlamakta, özgüven kazanmakta, sunum yetenekleri gelişmekte ve eğlenerek, görerek, yaparak öğrenmeleriyle birlikte hayata projeci bakış açısıyla bakma alışkanlıkları kazanmaktadırlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına oldukça önem vermekte ve destek olmaktayız. Başvuru yapan ve projelerin hazırlanmasında emeği geçen başta proje yürütücülerimize, idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 27.12.2017 19:18
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İŞİNİZİ İYİ YAPIN!
İŞİNİZİ İYİ YAPIN!
Sorgun Voleybolda rakipsiz
Sorgun Voleybolda rakipsiz
Destekleme eğitimi
Destekleme eğitimi
Yarışmada birinci oldu
Yarışmada birinci oldu
Başer ziyaret turunda
Başer ziyaret turunda
CEZAEVİNE YER ARANIYOR
CEZAEVİNE YER ARANIYOR

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim