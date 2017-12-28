Başvuru sayısı arttı

Geçen eğitim-öğretim döneminde 54 okulun desteklendiğini hatırlatan Yazıcı, bu yıl yüzde 100’ün üzerinde bir artışın olduğuna vurgu yaparak, ‘Bu kapsamda İlimiz okullarına TÜBİTAK’tan 5’er bin lira olmak üzere toplamda 555 bin lira hibe desteği elde edilmiştir’ dedi.

Yazıcı, TÜBİTAK Bilim Fuarlarının, 5-12’inci sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim/öğretim programı çerçevesinde, kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebileceklerini kaydetti. Yazıcı, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek, öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlayan Bilim Fuarlarının, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklendiğini, Yozgat’tan bu yıl 111 okulun sergi açabileceğini ifade etti. Yazıcı, ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları sayesinde öğrencilerimiz ortaya koyduğu projelerini sergilemenin yanı sıra kendini de keşfederek farkına varamadığı mucit ruhun ortaya çıkmasını sağlamakta, özgüven kazanmakta, sunum yetenekleri gelişmekte ve eğlenerek, görerek, yaparak öğrenmeleriyle birlikte hayata projeci bakış açısıyla bakma alışkanlıkları kazanmaktadırlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına oldukça önem vermekte ve destek olmaktayız. Başvuru yapan ve projelerin hazırlanmasında emeği geçen başta proje yürütücülerimize, idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum’ diye konuştu.