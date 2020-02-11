Başvuru kabul süresi uzatıldı

Yapılan açıklamada, ‘103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar’ tedbiri için son başvuru kabul tarihi 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 18:00’e kadar uzatılmıştır. Online Başvuru Sistemi ise 17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 21:00’de kapatılacaktır’ denildi. Online başvuru sistemindeki ‘başvuru girişi, evrak yükleme, tamamlama, yazdırma’ gibi tüm işlemlerin, belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerektiğine de dikkat çekildi.