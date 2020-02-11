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Başvuru kabul süresi uzatıldı

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, IPARD II Programına ait 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında yapılacak başvuruların süresinin uzatıldığını duyurdu.

Başvuru kabul süresi uzatıldı

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, IPARD II Programına ait 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında yapılacak başvuruların süresinin uzatıldığını duyurdu.

11 Şubat 2020 Salı 03:22
Başvuru kabul süresi uzatıldı

 Yapılan açıklamada, ‘103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar’ tedbiri için son başvuru kabul tarihi 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 18:00’e kadar uzatılmıştır. Online Başvuru Sistemi ise 17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 21:00’de kapatılacaktır’ denildi. Online başvuru sistemindeki ‘başvuru girişi, evrak yükleme, tamamlama, yazdırma’ gibi tüm işlemlerin, belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerektiğine de dikkat çekildi. 

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Başvuru Kabul Süresi Uzatıldı
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